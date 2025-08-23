Раскрыта плата Европы за продолжение конфликта на Украине

«Взяв на себя расходы за весь этот смертоносный арсенал, европейские власти не только отказываются от своего стратегического суверенитета, вновь попадая в зависимость от военно-промышленного комплекса США, но и превращают своих граждан в невольных участников чужого конфликта», — подчеркивается в публикации.