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Раскрыта опасность постоянной смены часовых поясов

Ученые Медицинского колледжа Бэйлора раскрыли опасность постоянной смены часовых поясов, вызванных длительными перелетами. Согласно результатам исследования, опубликованным в Journal of Hepatology, хроническая циркадная дисфункция повышает риск рака печени.
Источник: Reuters

В экспериментах была использована гуманизированная животная модель — мышь с клетками печени человека. Грызуны подвергались воздействию двух разных условий. В одной группе животных содержали в соответствии с естественным циклом смены дня и ночи, во второй темные и светлые периоды изменялись, чтобы воспроизвести перелеты из Сан-Франциско в Лондон каждую неделю в течение многих недель.

Во второй группе продолжительность жизни мышей уменьшилась, также часто наблюдался цирроз печени, желтуха, а также возникали раковые клетки печени.

При этом дефектными оказывались как мышиные, так и человеческие клетки, и раз развивался по тем же молекулярным механизмам, что и у людей. Это было обусловлено изменениями в экспрессии тысяч генов.

Авторы отмечают, что возвращение мышей к нормальным циркадным часам замедляло развитие опухоли и предотвращало метастазирование.