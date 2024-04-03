Раскрыта новая польза кетогенной диеты

Участникам исследования было рекомендовано соблюдать кетогенную диету, в которой примерно 10 процентов калорий приходится на углеводы, 30 процентов на белки и 60 процентов на жиры. Ученые отслеживали, насколько хорошо участники соблюдали диету, еженедельно измеряя уровень кетонов в крови. К концу исследования 14 пациентов полностью соблюдали режим, шесть — частично соблюдали режим и только один не соблюдал режим лечения.