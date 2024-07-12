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Раскрыта новая генетическая мутация. Она грозит задержками в развитии

Болезнь может затронуть тысячи людей по всему миру.

Источник: Freepik

Ученые выявили новое генетическое заболевание, вызванное мутацией в гене RNU4−2, которое может приводить к серьезным задержкам в развитии и даже к инвалидности. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Nature.

Группа ученых из США, Великобритании и Австралии провела анализ ДНК сотен людей в Европе и в Северной Америке, выявив специфические мутации в гене RNU4−2.

В исследовании, проведенном международной командой под руководством Николы Уиффин из Оксфордского университета, были проанализированы геномы почти 9000 человек с недиагностированными нарушениями развития. В ходе исследования случайно была обнаружена мутация в гене RNU4−2 у десятков пациентов. Эти мутации могут быть причиной почти 0,5% всех нарушений развития нервной системы.

По словам Уиффин, нарушения в развитии нервной системы не являются редкостью, однако данное заболевание оказалось удивительно распространенным — диагноз уже поставлен сотням людей.

Заболевание, вызванное мутацией, проявляется серьезными задержками в развитии, сложностями с речью и питанием, а также в виде судорог. У пациентов с этим заболеванием наблюдаются характерные черты лица: большие уши, полные щеки и рот с опущенными уголками.

Для диагностики этого заболевания может быть использован искусственный интеллект. Он сможет определять заболевание по чертам лица, что облегчит постановку диагноза в бедных странах.

Сообщается также, что примерно 60% людей с нарушениями развития нервной системы не знают точного диагноза, что затрудняет понимание причин их состояния. Открытие мутации в гене RNU4−2 поможет определить диагноз и начать разрабатывать потенциальные методы лечения заболевания.

Ранее ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) вырастили «мини-мозги». Цель эксперимента — изучение мутаций в гене контактин-6 (CNTN6) и их влияние на развитие умственной отсталости. В этом гене есть два HAR-элемента (от английского Human accelerated regions), которые сильно менялись с эволюцией человека. Ученые полагают, что HAR-элементы стали одним из главных механизмов эволюции мозга, приведшей к развитию у предков современного человека речи и абстрактного мышления.