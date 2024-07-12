Раскрыта новая генетическая мутация. Она грозит задержками в развитии

Ранее ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) вырастили «мини-мозги». Цель эксперимента — изучение мутаций в гене контактин-6 (CNTN6) и их влияние на развитие умственной отсталости. В этом гене есть два HAR-элемента (от английского Human accelerated regions), которые сильно менялись с эволюцией человека. Ученые полагают, что HAR-элементы стали одним из главных механизмов эволюции мозга, приведшей к развитию у предков современного человека речи и абстрактного мышления.