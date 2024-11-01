Раскрыта история астероида Рюгу

В ходе анализа ученые обнаружили, что Рюгу имеет пористую структуру, свидетельствующую о том, что родительское тело астероида содержало лед, который постепенно таял под воздействием радиоактивного нагрева. В этом процессе вода вступала в химические реакции с минералами, что привело к формированию водосодержащих минералов. Включения углекислого газа в кристаллах подтверждают, что родительское тело образовалось в холодной внешней части Солнечной системы, где H₂O и CO₂ находятся в твердом виде.