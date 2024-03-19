Раскрыта 86-летняя загадка биологии

В 1938 году ученые обнаружили, что у некоторых видов карповых стаи ведут себя так, как будто поблизости находится хищник, когда в их аквариум помещают раненую рыбу. Этот защитный механизм позволяет рыбам избегать опасности, даже если они сами не обнаружили хищника напрямую. Предполагалось, что некий шрекстофф (в переводе с немецкого — «пугающее вещество») выделялся из кожи раненой рыбы и выявлялся его сородичами с помощью обоняния.