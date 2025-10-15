Раскрыт тайный смысл заявления Сикорского о «трехлетней войне»

«Польша в этом плане очень обеспокоена тем, что Россия заберет себе всю Украину и те земли, на которые они рассчитывали», — отметил политолог. Он уточнил, что речь идет не только о западноукраинских городах, таких как Львов, но и о южных областях, включая Николаевскую и Одесскую, к которым Варшава, по его мнению, проявляет «серьезный интерес».