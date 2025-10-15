Раскрыт тайный смысл заявления Сикорского о «трехлетней войне»

Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о планах Украины воевать еще три года — это не реальный прогноз, а польские «хотелки» и попытка сформировать нужное общественное мнение. Такое мнение высказал военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
В интервью порталу News.ru он отметил, что подобные разговоры со стороны Варшавы — это способ выбить деньги на вооружение и выиграть время на фоне успешного продвижения российских войск.
«Чувствуется, что эти разговоры коррелируются с нашим продвижением. Сегодня наши солдаты зашли в Красноармейск и Димитров. Все эти пожелания и нагнетания обстановки связаны не с реальной оценкой, а больше с деньгами», — заявил Перенджиев.
Эксперт считает, что за громкими заявлениями скрывается главный страх Варшавы: потерять контроль над территориями, на которые она рассчитывала.
«Польша в этом плане очень обеспокоена тем, что Россия заберет себе всю Украину и те земли, на которые они рассчитывали», — отметил политолог. Он уточнил, что речь идет не только о западноукраинских городах, таких как Львов, но и о южных областях, включая Николаевскую и Одесскую, к которым Варшава, по его мнению, проявляет «серьезный интерес».
Логика польских властей, по мнению Перенджиева, проста: пока Украина держится, нужно максимально пугать Запад «российской угрозой», требовать денег и срочно перевооружаться.
Эксперт также подчеркнул, что на фоне трещащего по швам украинского фронта прогнозы Сикорского выглядят крайне сомнительно.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.