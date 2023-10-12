Раскрыт секрет шедевра Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Новые детали

Раскрыт еще один секрет шедевра Леонардо да Винчи «Мона Лиза» (1503−1519), пишет Associated Press со ссылкой на публикацию в научном журнале Journal of the American Chemical Society. Международная группа ученых, в числе которых химик Виктор Гонсалес из Университета Париж-Сакле, обнаружили редкий ингредиент в составе краски, которой гений живописи писал легендарное полотно.

Ученые исследовали небольшой участок краски из базового слоя посредством рентгеновского излучения в синхротроне. Это большая установка, которая ускоряет частицы практически до скорости света. Опыт позволил изучить атомную структуру краски.

Проанализированный фрагмент настолько маленький, что едва виден невооруженным глазом. Он не больше человеческого волоса в диаметре. Его взяли с верхнего правого края полотна.

«Леонардо да Винчи любил экспериментировать, каждая из его картин отличается от других технически», — уточняет Гонсалес, изучивший химический состав десятков картин да Винчи, Рембрандта и других мастеров.

В случае с «Моной Лизой» речь идет о специфической технике создания грунтового слоя. В частности, эксперты обнаружили в первом слое краски редкое соединение — плюмбонакрит (побочный продукт оксида свинца).

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» и увеличенный фрагмент кусочка краски, которые изучили в синхротроне | Источник: American Chemical Society

Как отметил Гонсалес, скорее всего, да Винчи применял порошок оксида свинца, чтобы краска высыхала быстрее и была более густой. Историки искусства ранее только выдвигали подобные гипотезы, новое исследование их впервые подтвердило, пишет Associated Press.

Впоследствии подобный рецепт использовал голландский художник Рембрандт, создававший свои полотна в XVII веке. В его работах также нашли плюмбонакрит.

«Значит, такие рецепты передавались веками», — уточняет Гонсалес.

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