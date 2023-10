Раскрыт секрет шедевра Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Новые детали

Раскрыт еще один секрет шедевра Леонардо да Винчи «Мона Лиза» (1503−1519), пишет Associated Press со ссылкой на публикацию в научном журнале Journal of the American Chemical Society. Международная группа ученых, в числе которых химик Виктор Гонсалес из Университета Париж-Сакле, обнаружили редкий ингредиент в составе краски, которой гений живописи писал легендарное полотно.