Раскрыт секрет «радуги» в бассейне Йеллоустоуна: его создали люди

Речь идет о бассейне Morning Glory. Это горячий источник, расположенный в Йеллоустонском национальном парке. Бассейн известен своей необычной расцветкой: в центре он синий и зеленый, а по краям — желтый и красновато-оранжевый, пишет IFLScience. Однако он не всегда выглядел именно так. По словам ученых, радужный вид бассейна во многом обусловлен загрязнением вследствие деятельности человека.