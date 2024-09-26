Раскрыт секрет «радуги» в бассейне Йеллоустоуна: его создали люди

Речь идет о бассейне Morning Glory. Это горячий источник, расположенный в Йеллоустонском национальном парке. Бассейн известен своей необычной расцветкой: в центре он синий и зеленый, а по краям — желтый и красновато-оранжевый, пишет IFLScience. Однако он не всегда выглядел именно так. По словам ученых, радужный вид бассейна во многом обусловлен загрязнением вследствие деятельности человека.
Ученые нашли исторические отчеты и просмотрели ранние фото 19 века. Они показывают, что ранее Morning Glory был почти полностью синим и относительно прозрачным.
Во второй половине 20 века у источника появилось несколько новых цветов, в том числе оранжевый, желтый и зеленый. По словам исследователей Геологической службы США, изменение цвета бассейна связано с мусором, монетами и камнями, которые туристы бросали в него.
Исследователи полагают, что отходы осели вдоль основания жерла и ограничили приток горячей воды в бассейн. Это привело к падению температуры, что нарушило баланс экосистемы источника. В итоге определенные микробы стали размножаться и образовывать маты (многослойные листы или биопленку из микробных колоний) с разными цветами и текстурами.
В 2015 году ученые попытались изучить связь между цветами геотермальных бассейнов в Йеллоустоуне и крохотными организмами, живущими в них. Тогда исследователи показали, как различные микробные маты отражают свет по-разному, создавая тот или иной оттенок.
В 1970-х годах рейнджеры попытались решить проблему горячего источника, очистив его. Они частично осушили бассейн, вытащили мусор, обнаружив невероятное количество монет, а также камни и шляпы. В течение следующих десятилетий работы по очистке проводились регулярно вплоть до 1991 года, когда стало очевидно, что вернуть первоначальный синий цвет источнику уже не удастся.
Сотрудники Геологической службы сомневаются, что люди когда-нибудь смогут вернуть оригинальную окраску источника. Тем не менее эксперты призывают прекратить кидать мусор в геотермальный бассейн — это усугубит ситуацию.
В природе немало и других необычных водных объектов. Например, в штате Орегон есть озеро, которое исчезает каждое лето.