Раскрыт секрет происхождения древних «хоббитов»

Впервые останки древних «хоббитов» были обнаружены примерно 21 год назад. Они совершенно обескуражили научное сообщество, так как нарушили тенденцию эволюции человека, которая, как предполагалась, развивалась по четкой линии: от примитивного к сложному.
До сих пор ученые не могли предположить, почему Homo floresiensis, прозванный «хоббитом» в честь вымышленных персонажей Дж. Р. Р. Толкина, имел такое крошечное тело, как с таким скелетом он пересек океанские глубины, чтобы добраться до острова Флорес, и, наконец, какое именно место занимает этот миниатюрный представитель на генеалогическом древе человечества.
Согласно недавно проведенному исследованию, так называемые хоббиты предположительно были карликовой версией Homo erectus, первого древнего человека, покинувшего Африку около 1,9 миллиона лет назад. Об этом свидетельствуют недавно обнаруженные окаменелости. Ученые полагают, что Homo erectus, будучи изначально «нормальным» по своим размерам, оказался в изоляции на острове Флорес (Индонезия) около 1 миллиона лет назад и претерпел резкое уменьшение размеров тела в течение примерно 300 000 лет из-за ограниченности ресурсов.
Возможно, у них не было необходимости быть крупнотелыми, так как таким людям требуется больше пищи и времени для роста и размножения. На изолированном острове Флорес не было хищников-млекопитающих и других видов гоминидов, поэтому небольшой размер тела был приемлемым.
Основываясь на предполагаемой длине обнаруженной кости (одной из окаменелостей), команда ученых подсчитала, что рост ее владельца составлял всего 100 сантиметров. Цифровая микроскопия структуры кости показала, что она принадлежала взрослому, а не ребенку. При этом зубы, найденные на том же месте, хотя и были меньше по размеру, имели «высокую степень сходства» с зубами Homo erectus, найденными на острове Ява (Индонезия). Это подтверждает тот факт, что хоббиты происходят из рода людей.
Первые части скелета Homo floresiensis были найден в пещере Лян Буа — примерно в 75 километрах к западу от Мата Менге (Индонезия) в 2003 году. Их возраст составлял примерно 60 000 лет. До этой находки многие специалисты считали, что с течением времени эволюционировал только один вид человека, претерпев при этом определенные изменения из-за особенностей ареала обитания.
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Кристина Корчанова