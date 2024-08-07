Раскрыт секрет происхождения древних «хоббитов»

Основываясь на предполагаемой длине обнаруженной кости (одной из окаменелостей), команда ученых подсчитала, что рост ее владельца составлял всего 100 сантиметров. Цифровая микроскопия структуры кости показала, что она принадлежала взрослому, а не ребенку. При этом зубы, найденные на том же месте, хотя и были меньше по размеру, имели «высокую степень сходства» с зубами Homo erectus, найденными на острове Ява (Индонезия). Это подтверждает тот факт, что хоббиты происходят из рода людей.