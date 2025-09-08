Раскрыт размер пенсии для россиян, которые никогда не работали

Россияне, которым не хватает трудового стража или пенсионных баллов для страховой пенсии, могут претендовать на получение социальной пенсии. Ее размер в 2025 году составляет 8824,08 ₽, сообщает РБК со ссылкой на заявление исполнительного директора «СберНПФ» Аллы Пальшиной.
Людям, которые никогда не работали, платят социальную пенсию по старости. На нее могут претендовать граждане без трудового стажа, те, у кого трудовой стаж составляет менее 15 лет и люди, которые заработали менее 30 пенсионных баллов. При этом социальную пенсию назначают не только по старости, но также в связи с потерей кормильца и получением инвалидности.
Социальная пенсия по старости начинает выплачиваться на пять лет позже, чем обычная страховая пенсия. Возраст выхода на нее зависит от года:
- 2024 год — 68 лет для мужчин и 63 года для женщин;
- 2026 год — 69 лет для мужчин и 64 года для женщин;
- 2028 год и далее — 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин.
Чтобы оформить социальную пенсию, нужно обратиться в Социальный фонд России, МФЦ или подать заявку на портале «Госуслуги». Размер социальной пенсии по старости в 2025 году составляет 8824,08 ₽
Однако если совокупный доход человека, претендующего на социальную пенсию, не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера (ПМП), то выплату увеличивают до этого показателя с помощью социальной доплаты. При подсчете дохода учитывают пенсионное обеспечение, пособия и временные выплаты, денежный эквивалент дополнительных мер поддержки (скидки на проезд, оплату квартплаты и подобные льготы). Пенсионную выплату повышают до федерального ПМП — в 2025 году он составляет 15 250 ₽ Если в регионе, где проживает пенсионер, этот показатель выше, то до регионального.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Он отметил, что действующая система «провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию». Политик напомнил, что ИПК можно докупить при нехватке, чтобы была назначена страховая пенсия. «Цена на этот год — “всего” 60 тыс. руб. за балл. Есть эти деньги — покупай полноценную пенсию, нет — довольствуйся малым. Это циничный подход», — заметил Миронов.
Он также подчеркнул, что с каждым годом требуется все больше ИПК, чтобы получать страховую пенсию. Так, в 2020 году было нужно 18,6 балла, а в 2025 требуется как минимум 30. «Более того, с каждым годом баллы все сложнее получить, повышаются требования к зарплате. Например, в прошлом году, чтобы набрать 10 баллов, нужно было зарабатывать более 185 тыс. руб. в месяц, в этом — уже 230 тыс. При зарплате 80 тыс. получишь меньше пяти ИПК», — напомнил Сергей Миронов.
При этом, как напомнила ранее эксперт РАНХиГС экономист Марина Солодовникова, в 2025 году на общих основаниях россияне не смогут выйти на пенсию по старости из-за переходного периода увеличения пенсионного возраста. В 2024-м на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения (в 58 лет и 63 года соответственно). Время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения выпадает на 2026-й.