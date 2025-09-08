Раскрыт размер пенсии для россиян, которые никогда не работали

Он также подчеркнул, что с каждым годом требуется все больше ИПК, чтобы получать страховую пенсию. Так, в 2020 году было нужно 18,6 балла, а в 2025 требуется как минимум 30. «Более того, с каждым годом баллы все сложнее получить, повышаются требования к зарплате. Например, в прошлом году, чтобы набрать 10 баллов, нужно было зарабатывать более 185 тыс. руб. в месяц, в этом — уже 230 тыс. При зарплате 80 тыс. получишь меньше пяти ИПК», — напомнил Сергей Миронов.