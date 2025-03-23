Раскрыт простой, но неочевидный секрет счастья

Согласно исследованию, страны, где люди чаще едят вместе, демонстрируют более высокий уровень благополучия. Например, в Латинской Америке жители делятся примерно двумя третями своих приемов пищи, а в Парагвае, Эквадоре и Колумбии в среднем приходится более десяти совместных трапез в неделю. В то же время в странах Южной и Восточной Азии, таких как Индия, Япония и Южная Корея, люди делятся менее чем одним приемом пищи из трех.