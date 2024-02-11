Раскрыт новый вид мошенничества в телеграм-каналах. Ловят на кешбэк

В «Тинькофф» 24/7 работает система мониторинга, которая находит различные фишинговые ресурсы, группы, сообщества, мимикрирующие под бренд, и сотрудники службы безопасности оперативно направляют их на блокировку. В месяц в среднем мы блокируем почти 2 тыс. таких страниц и групп. В компании провели обучение клиентов в мобильном приложении о таком способе мошенничества и регулярно информируют о других новых сценариях. Выявлены единичные случаи пострадавших по этому сценарию с кешбэком.