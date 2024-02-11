Раскрыт новый вид мошенничества в телеграм-каналах. Ловят на кешбэк

Например, в одном из таких каналов с названием «Ваша уникальная возможность» уже более 1,7 тыс. участников, притом что сам канал создан полгода назад, а первое сообщение в нем опубликовано только сегодня, 9 февраля.
В канале от имени TINKOFF BANK заявляется «о начале специальной акции “Ультра Кэшбэк” (это предложение только для вас), при которой вы сможете получить от 50 до 75% кешбэка на все свои покупки». Далее идет подробное описание и настойчивое приглашение перейти по ссылкам. Заинтересовавшимся также обещается «три месяца бесплатной подписки PRO или PREMIUM».
В этом сообщении сразу бросается в глаза написание TINKOFF BANK, хотя официальный банк использует написание «Тинькофф».
ВАЖНО: текст и скриншот сообщения приведен для примера. Для безопасности личных данных и банковских счетов лучше не переходить по подозрительным ссылкам. В них могут содержаться ссылки на фишинговые и мошеннические сайты, а также файлы или ссылки на скачивание вредоносного программного обеспечения.
Как объяснили РБК Life в пресс-службе банка «Тинькофф», мошенники регулярно пытаются использовать разные инфоповоды и стилистику банков, чтобы обманом выудить у клиентов данные, пароли, коды из СМС. Эта группа в Telegram не имеет никакого отношения к деятельности компании.
В «Тинькофф» 24/7 работает система мониторинга, которая находит различные фишинговые ресурсы, группы, сообщества, мимикрирующие под бренд, и сотрудники службы безопасности оперативно направляют их на блокировку. В месяц в среднем мы блокируем почти 2 тыс. таких страниц и групп. В компании провели обучение клиентов в мобильном приложении о таком способе мошенничества и регулярно информируют о других новых сценариях. Выявлены единичные случаи пострадавших по этому сценарию с кешбэком.
Ранее эксперты предупредили о новой схеме кражи телеграм-каналов. Мошенники вынуждают владельцев выкупать их. Мишенью аферистов становятся блогеры с большим числом подписчиков. Схема такова: злоумышленники выбирают популярные блоги, куда запускают ботов. Владелец из-за такого наплыва закрывает канал, после этого у него отбирают доменное имя. Цель мошенников — заставить владельца канала платить, объяснил РБК Life генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский.
Ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров назвал «угоны» телеграм-аккаунтов «довольно продвинутой схемой». По его словам, она более популярна в России, однако и за рубежом встречается.
«Мошенники давно используют и “угоны” телеграм-аккаунтов, и фейковые рассылки с просьбой одолжить деньги, но в этом случае скамеры собрали воедино все части своего конструктора», — отметил эксперт.
Эксперт Центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина сообщила, что злоумышленники также регулярно используют схему с подпиской Premium. «Все эти схемы объединяет необходимость ввода своего номера телефона и СМС-кода. Полученные данные затем используются злоумышленниками для несанкционированного доступа к учетной записи и последующей рассылки спама или вымогания денег», — пояснила она.
В Центробанке страны также рассказали, что преступники научились подделывать голоса родных потенциальной жертвы. Еще мошенники составляют цифровой портрет потенциальной жертвы на основании информации, которую сам гражданин публикует на открытых интернет-ресурсах: о родственниках, друзьях, работе, увлечениях. Специалисты посоветовали не указывать личные данные. Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ.