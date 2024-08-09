Раскрыт механизм действия классической музыки на мозг носителей депрессии

Прослушивание музыки вело к синхронизации низкочастотной тета-активности в этих регионах и в связанных с ними участках коры мозга, причем позитивный эффект от классической музыки повышался по мере роста уровня синхронности. При этом ученые отмечают, что сила воздействия произведений Бетховена и Чайковского на настроение пациентов в первую очередь зависела не от эмоциональной окраски этих симфоний, а от того, насколько сильно они нравились больным. Это следует учитывать при подборе музыки для терапии депрессии, подытожили исследователи.