Раскрыт механизм действия классической музыки на мозг носителей депрессии

ТАСС, 9 августа. Китайские и британские нейрофизиологи обнаружили во время опытов с носителями клинической депрессии, что позитивный эффект от прослушивания классической музыки связан с тем, что она синхронизирует активность двух регионов мозга — прилежащего тела и краевой полоски. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Cell Reports.
«Оба этих региона мозга часто называют частью “расширенного” миндалевидного тела, ключевого региона мозга, который отвечает за обработку эмоций. Проведенные нами опыты показали, что классическая музыка особым образом синхронизирует активность цепочек мозга внутри коры мозга, прилежащего тела и краевой полоски», — заявил профессор Шанхайского университета Цзяотун Сунь Боминь, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Ученые совершили это открытие при наблюдениях за работой мозга 23 добровольцев с тяжелой клинической депрессией, в чей мозг был имплантирован набор электродов. Нейрофизиологи воспользовались этой ситуацией для изучения того, как на работу нервной системы человека влияет классическая музыка, которую часто используют в рамках различных терапий для борьбы с клинической депрессией.
Для получения подобных сведений ученые проследили за тем, как менялась активность нервной системы добровольцев при прослушивании музыкальных произведений с четко выраженным эмоциональным контекстом. В их число вошла шестая симфония Чайковского, вызывающая у слушателей грусть, а также седьмая симфония Бетховена, при прослушивании которой обычно возникают противоположные эмоции.
Ученые попросили добровольцев слушать эти произведения на протяжении недели, а также дать оценку каждому из произведений. При прослушивании музыки исследователи отслеживали перемены в активности мозга и анализировали полученные данные при помощи созданной ими системы машинного обучения. Результаты проведенных при ее помощи расчетов показали, что ключевую роль в позитивном эффекте от прослушивания музыки играли два региона мозга — прилежащее тело и краевая полоска.
Прослушивание музыки вело к синхронизации низкочастотной тета-активности в этих регионах и в связанных с ними участках коры мозга, причем позитивный эффект от классической музыки повышался по мере роста уровня синхронности. При этом ученые отмечают, что сила воздействия произведений Бетховена и Чайковского на настроение пациентов в первую очередь зависела не от эмоциональной окраски этих симфоний, а от того, насколько сильно они нравились больным. Это следует учитывать при подборе музыки для терапии депрессии, подытожили исследователи.