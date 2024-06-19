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Раскрыт фактор долголетия человека и животных

Ученые Корнелльского университета раскрыли новый фактор долголетия животных и человека. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), на это влияет присутствие матерей и бабушек.

Источник: Lummy/Pablo Stanley

Исследователи разработали универсальную математическую модель, демонстрирующую связь между материнской выживаемостью и приспособленностью потомства, а также долголетием вида. Модель была дополнена данными полевых экологов о выживании матери и приспособленности потомства, что позволяет прогнозировать, как материнская забота влияет на эволюцию продолжительности жизни.

Результаты исследования показывают, что у животных, у которых материнская забота играет решающую роль в выживании потомства, эволюция протекает в сторону увеличения продолжительности жизни и уменьшения частоты воспроизводства. Примером таких видов могут служить не только приматы, но также гиены, киты и слоны. Это подчеркивает общую закономерность среди млекопитающих.

Исследование расширяет гипотезу матери и бабушки, которая основана на наблюдениях за человеческими популяциями XVIII и XIX веков. Эта теория утверждает, что потомство имеет больше шансов на выживание при наличии в его жизни матерей и бабушек. Новая модель учитывает больше аспектов, влияющих на приспособленность потомства, таких как выживание матери в период после отлучения от груди и до полового созревания.