Раскрыт фактор долголетия человека и животных

Исследование расширяет гипотезу матери и бабушки, которая основана на наблюдениях за человеческими популяциями XVIII и XIX веков. Эта теория утверждает, что потомство имеет больше шансов на выживание при наличии в его жизни матерей и бабушек. Новая модель учитывает больше аспектов, влияющих на приспособленность потомства, таких как выживание матери в период после отлучения от груди и до полового созревания.