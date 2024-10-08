Раскопки кургана в Туве подтвердили восточное происхождение скифов

Курган Туннуг-1, где расположены места погребений разных эпох (от знати скифского времени до позднего Средневековья и кокэльской культуры), ученые Российского географического общества и Института истории материальной культуры РАН активно изучают с 2018 года. Под курганом есть «линза вечной мерзлоты», которая сохранила находки из органических материалов. Все найденные артефакты будут переданы в Национальный музей Тувы им. Алдан-Маадыр. В РГО отмечают, что изучение кургана Туннуг-1 представляет исключительный интерес — у конструкции, которая лежит в его основе, аналогов нет.