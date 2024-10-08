Раскопки кургана в Туве подтвердили восточное происхождение скифов

Археологи подтвердили восточное происхождение скифов благодаря раскопкам кургана Туннуг-1, расположенного в Туве. Найденные свидетельства жертвенно-погребальных ритуалов в этом месте говорят о том, что скифская культура, известная в Восточной Европе, берет начало в Сибири. Об этом сообщает портал Phys.org, результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.
Группа исследователей из России (Институт истории материальной культуры Российской академии наук), США (Колорадский университет) и Швейцарии (Бернский университет) изучила курган конца IX века до нашей эры в Туве. В ходе раскопок были обнаружены фрагментированные останки человека и 18 лошадей. Ученые предположили, что данное захоронение имеет характер жертвоприношения в честь погребенного здесь одного из скифских вождей. Помимо этого, были найдены артефакты с изображениями животных и снаряжение для верховой езды.
Эти находки свидетельствуют о том, что погребальные ритуалы скифов, широко распространенные на территории Восточной Европы, берут корни на Востоке. Захоронения, аналогичные найденным в Туве, также имеют много общего с традициями позднего бронзового века в Монголии, что подтверждает влияние восточных культур на скифов.
Один из авторов исследования, доктор Джино Каспари (Gino Caspari), заявил, что ученым удалось доказать ключевую роль Тувы в истории развития скифской культуры. По его словам, находки подчеркивают важность Центральной Азии в развитии культурных связей и свидетельствуют о том, что скифские ритуалы жертвоприношения сыграли важную роль в культурных и политических преобразованиях.
Помимо этого, найденные в Сибири захоронения скифов показывают, что их культура распространялась через обширные территории Евразийских степей. В итоге это привело к созданию более поздних кочевых империй.
Курган Туннуг-1, где расположены места погребений разных эпох (от знати скифского времени до позднего Средневековья и кокэльской культуры), ученые Российского географического общества и Института истории материальной культуры РАН активно изучают с 2018 года. Под курганом есть «линза вечной мерзлоты», которая сохранила находки из органических материалов. Все найденные артефакты будут переданы в Национальный музей Тувы им. Алдан-Маадыр. В РГО отмечают, что изучение кургана Туннуг-1 представляет исключительный интерес — у конструкции, которая лежит в его основе, аналогов нет.