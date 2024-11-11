Раскатали губу: звезды поднимают цены за новогодние выступления

Например, певец Джахид Афраил оглы Гусейнли (JONY) отправляет заказчикам райдер, который не каждая королевская особа может себе позволить. Ему обязательно должны предоставить люксовый автомобиль не старше 2019 года, номер в пятизвездочном отеле, игровую приставку, дорогостоящий фен для волос, патчи для глаз особой марки и аптечку. Кроме того, нужны десять бутылок энергетиков, безлимитный кальян, ромашковый чай, выдержанный виски и персональная массажистка. За несоблюдение райдера артист ввел штрафы от 50 тысяч рублей.