Раскатали губу: звезды поднимают цены за новогодние выступления

На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы, отметил депутат Госдумы Игорь Антропенко:
— В преддверии съемок новогодних огоньков призываю руководство каналов пересмотреть гонорары наших звезд.
Умножаем на два
В «несезонное» время можно заказать выступление певицы Лолиты за 3 миллиона рублей. Гонорары группы «Любэ» и Любови Успенской начинаются от 3,5 миллиона рублей. И это не предел!
Идем по нарастающей: Дима Билан за исполнение своих песен запрашивает 4, Леонид Агутин — 4,5, Стас Михайлов — 5, Григорий Лепс и группа «Руки вверх!» — от 6, Юрий Антонов — 7, Полина Гагарина и Николай Басков — 8 миллионов рублей.
Действительно «гребут деньги лопатой» рэпер Баста и Филипп Киркоров: они выставляют счет не менее чем на 10 миллионов рублей. Самой дорогой группой остается «Ленинград». Сергей Шнуров вместе с коллективом берет за свои концерты не менее 15 миллионов рублей.
За эти деньги, кстати, можно купить двухкомнатную квартиру внутри Садового кольца размером в 35 квадратных метров. Перед Новым годом все эти суммы можно смело умножить в 1,5−2 раза.
Губа не дура
Мало того, что артисты запрашивают огромные деньги за свои выступления, они еще и выдвигают требования о том, что должно быть в их гримерке.
Например, певец Джахид Афраил оглы Гусейнли (JONY) отправляет заказчикам райдер, который не каждая королевская особа может себе позволить. Ему обязательно должны предоставить люксовый автомобиль не старше 2019 года, номер в пятизвездочном отеле, игровую приставку, дорогостоящий фен для волос, патчи для глаз особой марки и аптечку. Кроме того, нужны десять бутылок энергетиков, безлимитный кальян, ромашковый чай, выдержанный виски и персональная массажистка. За несоблюдение райдера артист ввел штрафы от 50 тысяч рублей.
По сравнению с JONY у Клавы Коки требования скромные: люксовый авто, молчаливый некурящий водитель, просторная гримерка с температурой 22 градуса выше ноля, кофемашина, шоколад, бастурма, хамон, лосось, вегетарианская еда и розы.
Певица Люся Чеботина тоже не сумела обогнать азербайджанского коллегу. В ее райдере также люксовый автомобиль, молчаливый водитель мужского пола, номер в пятизвездочном отеле, оплаченный мини-бар и трехразовое питание в ресторане премиум-класса.
А в гримерке звезда хочет видеть фрукты, овощи, сыры, бутерброды, орехи, чай, кофе, мясную нарезку, шоколад и десять бутылок воды. А еще… аквариум с гусеницами и террариум с удавом. Причем размер змеи должен быть согласован.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Иосиф Пригожин, продюсер:
— Рост гонораров у звезд в новогодние праздники — абсолютно нормальная практика в российском шоу-бизнесе, да и не только в нашем. К концу декабря спрос на выступления артистов очень высок, и с помощью повышения стоимости отсеивается часть заказов. Так звезды могут удобно составить свой график и найти наиболее выгодные предложения.