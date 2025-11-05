Расходы Европы на подготовку к войне с Россией взлетят

В качестве основного направления переброски войск в НАТО рассматривают вектор с запада на восток, к границам с Россией и Белоруссией. Прибывающие в порты на атлантическом побережье военные силы США, Великобритании и Канады в случае полномасштабной войны в регионе должны будут распределиться по странам Центральной и Восточной Европы. По итогам 2025 года суммарные расходы НАТО на вооружение, как ожидается, увеличатся на 15,9 процента. За последние три года подобного рода траты оборонительного блока, стран ЕС и Канады выросли на 46 процентов и достигли 550 миллиардов долларов.