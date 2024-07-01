Раньше и больше. Названы особенности назначения пенсии жителям Севера

«Так, если в этом году по основным правилам страховая пенсия назначается женщинам 1966 рождения (в 58 лет) и мужчинам 1961 года рождения (в 63 года), то из числа северян такое право в этом году возникает у женщин, родившихся в 1971 году (в 53 года), и у мужчин, родившихся в 1966 году (в 58 лет)», — пояснил Балынин.