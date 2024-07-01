Раньше и больше. Названы особенности назначения пенсии жителям Севера

Россияне, проживающие в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, рассказал aif.ru доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Кроме того, размер пенсии у них увеличивается.
«Так, если в этом году по основным правилам страховая пенсия назначается женщинам 1966 рождения (в 58 лет) и мужчинам 1961 года рождения (в 63 года), то из числа северян такое право в этом году возникает у женщин, родившихся в 1971 году (в 53 года), и у мужчин, родившихся в 1966 году (в 58 лет)», — пояснил Балынин.
Для возникновения данного права необходимо:
- проработать не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях;
- иметь страховой стаж не менее 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин).
Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, страховая пенсия назначается с уменьшением установленного возраста на четыре месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах.
Лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, фиксированная выплата увеличивается на 50%. Так, в настоящее время сумма фиксированной выплаты составляет 8 134,88 ₽ Соответственно, указанным лицам она будет назначена в следующем размере: 1,5 * 8 134,88=12 202,32 ₽
«Важно также отметить, что при достижении 80 лет будет увеличена сумма фиксированной выплаты с учётом повышения. Так, например, если сумма фиксированной выплаты с учётом повышения составляет 12 202,32 ₽, то с месяца, следующего за месяцем достижения 80 лет размер пенсии будет увеличен не на 8 134,88 рубля, а именно на 12 202,32 ₽», — уточнил Балынин.
Так, указанным лицам она будет назначена в следующем размере 1,3*8 134,88 ₽ = 10 575,34 ₽ Следует отметить, что при достижении 80 лет сумма фиксированной выплаты будет увеличена с учётом повышения (т.е. на 10 575,34 ₽).
Федеральным законом «О страховых пенсиях» установлено, что лицам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так и в приравненных к ним местностях, при определении количества календарных лет работы в районах Крайнего Севера каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера.
Важно также отметить, что повышенное право на досрочное назначение пенсии гарантировано:
- мужчинам, достигшим возраста 50 лет, женщинам, достигшим возраста 45 лет, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим соответственно не менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков;
- женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях.