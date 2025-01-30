Рано ушли из жизни: восемь российских звезд 90-х, которых мы потеряли

Помимо съемок в кино, он вел программы «Взгляд», «Марафон-15», «Последний герой» и писал сценарии к фильмам. Также Бодров решил попробовать себя и на режиссерском поприще. И это решение в какой-то мере стало судьбоносным. В 2002 году во время съемок его фильма «Связной» съемочная группа в составе 23 человек отправилась в Кармадонское ущелье, но пропала без вести во время схода ледника Колка. В тот день погибло более 120 человек. Также ледник скрыл под собой две турбазы. Предполагается, что тогда погибли и члены съемочной группы, и сам Бодров. Однако тела до сих пор не нашли. Бодрову на тот момент было всего 30 лет.