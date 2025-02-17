Ранний подъем: почему с возрастом человек просыпается раньше

С возрастом организм человека меняется как внутри, так и снаружи, что является основным фактором, влияющим на изменения в режиме сна, которые происходят в более позднем возрасте.
Ученые рассказали Yahoo Life, почему мы просыпаемся раньше с возрастом.
Часть естественного процесса старения
Как и в случае с другими аспектами нашего физического и психического здоровья, с возрастом мозг становится менее восприимчивым. Он намного хуже улавливает сигналы, к которым относятся закат, солнечный свет, прием пищи и физическая активность, которые помогают нам определить, в какой части дня мы находимся.
Все это ученые называют «временными деталями для мозга». Другими словами, они помогают мозгу определять, где он находится в 24-часовом циркадном цикле.
Таким образом, у молодого человека время ужина может помочь мозгу понять, что через несколько часов нужно ложиться спать, а у пожилого такой связи может не быть.
Нервы, которые должны подавать мозгу сигналы, с возрастом подвергаются дегенерации, как и сам мозг. Эта неспособность воспринимать сигналы о времени отчасти объясняет, почему пожилые люди устают раньше своих детей или внуков. И, как следствие, просыпаются полностью отдохнувшими раньше, чем остальные.
Снижение восприятия света
Возрастные изменения зрения снижают интенсивность световой стимуляции, которую получает мозг человека, что играет важную роль в «настройке» циркадных часов и поддержании их в рабочем состоянии.
Особенно это актуально для людей с катарактой — помутнением хрусталика. Оно вызывает двоение в глазах и общие проблемы со зрением.
Поскольку из-за проблем со зрением, вызванных катарактой, в глаза попадает меньше света, организм начинает вырабатывать мелатонин (гормон сна) раньше, чем должен. В то время как у молодых людей этот гормон вырабатывается через несколько часов после захода солнца.
У людей с катарактой мозг считает, что закат наступил раньше, поэтому они быстрее устают вечером. А ложиться спать раньше, значит, раньше просыпаться.
По словам ученых, есть некоторые свидетельства того, что операция по удалению катаракты может помочь улучшить качество и продолжительность сна, поскольку помогает воспринимать световые сигналы.
Как начать ложиться и просыпаться позже
Если у вас есть проблемы с восприятием света, ученые советуют игнорировать советы отказаться от экранов и вместо этого вечером находиться на ярком свету. Это может означать прогулку на свежем воздухе до захода солнца, чтение электронной книги с ярким экраном, использование искусственного освещения в доме или просмотр телевизора на ярком экране.
По словам специалистов, яркий свет сообщает мозгу, что солнце еще не зашло. Это остановит выработку мелатонина.
Точное количество времени, в течение которого вы должны находиться под ярким светом, варьируется и может определяться методом проб и ошибок. Но, по словам ученых, вам следует стремиться к двум часам пребывания на свету и, безусловно, оставлять свет включенным после захода солнца.
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