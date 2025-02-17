Ранний подъем: почему с возрастом человек просыпается раньше

Нервы, которые должны подавать мозгу сигналы, с возрастом подвергаются дегенерации, как и сам мозг. Эта неспособность воспринимать сигналы о времени отчасти объясняет, почему пожилые люди устают раньше своих детей или внуков. И, как следствие, просыпаются полностью отдохнувшими раньше, чем остальные.