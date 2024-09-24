Ранние исследователи: как предки человека изучали мир

В 1983 году археологи вели раскопки на территории средневекового городища Дманиси в Грузии. Там ученые обнаружили зуб и предположили, что этот артефакт принадлежит животному, съеденному торговцами в Дманиси во время путешествия по Великому шелковому пути. Позже выяснилось, что находка принадлежала носорогу.
Оказалось, что зуб принадлежал представителю вида Dicerorhinus etruscus, вымершего в плейстоцене. На следующий год ученые провели раскопки в Дманиси и обнаружили каменные орудия, аналогичные простым изделиям, открытым Мэри и Луисом Лики в Олдувайском ущелье в Танзании. Ученые продолжили исследования и выяснили, что крепость Дманиси была построена на плейстоценовых отложениях. Археологи, углубляясь в почву в поисках памятников средневековой культуры, дошли до гораздо более древнего слоя — относящегося к тем давним временам, когда на этой территории в изобилии водились суматранские носороги (Dicerorhinus).
Считалось, что люди того времени еще не расширили среду своего обитания за пределы Африки, однако, как показали каменные орудия, это мнение было ошибочным.
В 1991 году исследователи обнаружили челюсть гоминида, а еще через два года были найдены два черепа в слоях осадочных пород, лежащих на лавовой подушке возрастом 1,8 миллиона лет. Оказалось, что они принадлежали раннему Homo erectus — виду, известному науке со времен открытий Эжена Дюбуа, совершенных в конце XIX века.
В течение следующих 20 лет на месте раскопок было найдено еще два черепа и два частично сохранившихся скелета. Гоминиды из Дманиси оказались древнейшими представителями рода Homo, обнаруженными за пределами Африканского континента.
В 2018 году Чжу Чжаою из Геохимического института при Китайской академии наук в Гуанчжоу обнаружил простые каменные орудия, которые были изготовлены древним человеком 2,1 миллиона лет назад. Примерно в то же время по Южной Африке бродил Australopithecus sediba, гоминиды из другой ветви генеалогического древа человека продвинулась почти на 14400 км на восток. Кости там пока что не были найдены, поэтому пока что неизвестно, кто именно изготовил те орудия. Палеонтологи предполагают, что что это был ранний Homo erectus — или, возможно, еще более древний представитель того же рода.
Если предположить, что ранние представители рода Homo мигрировали на восток со скоростью всего лишь 1,5 километра в десятилетие, начиная с примерно 2,5 миллиона лет назад, то они могли бы достичь Китая около 2,1 миллиона лет назад. В таком случае у них было время, чтобы оставить каменные орудия в Шэньчжэне.
Почему гоминины в то время начали исследовать новые земли и как им удалось открыть для себя новые земли?
У Homo erectus были такие же длинные ноги и подъем стопы, как у современного человека. Наши предки обрели анатомические способности, позволяющие перемещаться на дальние расстояния и собирать больше пищи.
Гоминины из Дманиси могли ходить очень эффективно и, следуя за мигрирующими стадами добычи, сумели пройти весь Ближний Восток и территорию современной Турции вплоть до Кавказа. Во время более ранних миграций Homo erectus смогли достичь Китая.
Палеонтологи предполагают, что миграция Homo erectus происходила волнами: сначала они вышли за пределы Африки и возвращались, одновременно с этим постепенно исследуя окраины расширяющихся территорий. Возможно, что не позднее чем 1,5 миллиона лет назад представители вида Homo erectus проникли на крайний юго-восток Евразии, за пределами которого им бы уже пришлось не идти, а плыть.
В ледниковые эпохи уровень моря понижался, из-за чего появилась возможность добраться из Юго-Восточной Азии до острова Ява в Индонезийском архипелаге. Дальше представители Homo erectus пройти не могли, так как впереди был глубоководный раздел 40 км шириной и 8 км глубиной — так называемую линию Уоллеса. К западу от него обитают растения и животные, характерные для Азии, а к востоку — для Австралии. Эту биогеографическую границу практически невозможно пересечь, не имея лодки.
Homo erectus распространились от дальней оконечности Южной Африки до Испании на западе и Индонезии на востоке. Для современного мира это звучит практически невозможно, так как у наших предков не было никаких средств передвижения.
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