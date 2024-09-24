Ранние исследователи: как предки человека изучали мир

В 2018 году Чжу Чжаою из Геохимического института при Китайской академии наук в Гуанчжоу обнаружил простые каменные орудия, которые были изготовлены древним человеком 2,1 миллиона лет назад. Примерно в то же время по Южной Африке бродил Australopithecus sediba, гоминиды из другой ветви генеалогического древа человека продвинулась почти на 14400 км на восток. Кости там пока что не были найдены, поэтому пока что неизвестно, кто именно изготовил те орудия. Палеонтологи предполагают, что что это был ранний Homo erectus — или, возможно, еще более древний представитель того же рода.