Ранее неизвестная работа Поля Сезанна обнаружена в доме его детства

Художественное произведение площадью около 6 кв. м в течение многих лет было спрятано под обоями и штукатуркой в главной гостиной здания. Сам дом, наиболее известный как Бастида дю Жас-де-Буффан, был куплен отцом постимпрессиониста, Луи-Огюстом Сезанном, в 1859 году.