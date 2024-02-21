Ранее неизвестная работа Поля Сезанна обнаружена в доме его детства

Загадочная работа, предположительно, созданная французским художником Полем Сезанном, случайно найдена во время ремонтных работ на стене дома его детства. Об этом сообщила мэр города Экс-ан-Прованс Софи Жуассен в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Художественное произведение площадью около 6 кв. м в течение многих лет было спрятано под обоями и штукатуркой в главной гостиной здания. Сам дом, наиболее известный как Бастида дю Жас-де-Буффан, был куплен отцом постимпрессиониста, Луи-Огюстом Сезанном, в 1859 году.
На работе изображена морская сцена с вымпелами на корабле и мачтами, устремленными в небо. «Этим неожиданным открытием Сезанн продолжает нас восхищать», — отметила Софи Жуассен, назвав произведение еще одним «сокровищем» живописца.
«На протяжении всей истории Бастиды у нас не было никаких доказательств существования этой картины. Это поистине счастливое открытие», — отметил Бруно Эли, директор Музея Гране.
Софи Жуассен также назвала Поля Сезанна «эмблемой и амбассадором» города. Она объявила, что Экс-ан-Прованс совместно с Обществом Поля Сезанна отпразднует реставрацию дома художника уже в 2025 году.
«Публика сможет заново открыть для себя это место, обогащенное новыми картинами, написанными художником в 1859 году, а также его самой известной работой — полотном “Игроки в карты”, — сказала она.
Ранее на юге Италии была найдена картина итальянского мастера эпохи раннего Возрождения Сандро Боттичелли. Полотно, которое, как предполагают, является одной из последних работ художника, считалось утерянным с 1980-х годов. Эксперты оценили стоимость произведения искусства в $109 млн (около 10 млрд руб.).