РАН и МГУ: россияне начинают ощущать себя старыми в среднем в 70,7 года

Выводы авторов исследования основаны на итогах опроса 1,2 тыс. россиян разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 регионов РФ. Им задавали вопрос, в каком возрасте наступает старость, с последующим уточнением, когда, по их мнению, наступает старость у мужчин или женщин.

Согласно данным Росстата, за последние пять лет население России в возрасте старше 55 лет увеличилось более, чем на 2 млн человек — с 40 886 973 человек (27,9% от всего населения страны) на начало 2016 года до 43 248 980 человек (29,5% от всего населения) в 2020 году. Четверть из них (10 442 943 человека, 7% от всего населения) приходится на тех, кому нет 60, «третий возраст» (60−74) составляет 55% (23 998 727, 16% от всего населения).