Раковины черноморских моллюсков оказались полезны для промышленности

«Раковины съедобных моллюсков, которые традиционно считаются отходами, оказываются не только информативным биогеохимическим архивом, но и полезным биоматериалом с рядом ценных свойств, один из которых — накопление редкоземельных элементов до уровня нескольких частей на миллион. Возможно, что со временем будет разработана технология, позволяющая извлекать РЗЭ из раковин моллюсков, а также из выбросов морских водорослей», — пояснил Сергей Капранов, ведущий научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ РАН, кандидат химических наук.