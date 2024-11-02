Раковины черноморских моллюсков оказались полезны для промышленности

Раковины черноморских моллюсков могут стать потенциальным источником редкоземельных металлов, об этом рассказали в Институте биологии южных морей им. А. О. Ковалевского Российской академии наук (ИнБЮМ РАН). Из-за уникальных физико-химических свойств они чрезвычайно востребованы в промышленности.
Ученые изучили типичные и наиболее многочисленные виды двустворчатых моллюсков, распространенных в прибрежной зоне Черного моря в Крыму — анадару, черноморский гребешок, средиземноморскую мидию, гигантскую устрицу, а также брюхоногого моллюска рапана. По словам руководителя отдела аквакультуры и морской фармакологии института, доктора биологических наук Виталий Рябушко, гребешок и мидия — аборигенные виды для Черного моря, тогда как остальные моллюски были завезены в регион из вод Восточной Азии в разные периоды ХХ века.
Оказалось, что раковины морских обитателей обладают способностью накапливать редкоземельные элементы (РЗЭ), которые из-за уникальных физико-химических свойств чрезвычайно востребованы в промышленности. Их используют при производстве смартфонов, жидкокристаллических дисплеев, ветряных турбин, электромобилей, солнечных батарей, мощных постоянных магнитов, светодиодов, лазеров и другой высокотехнологичной продукции.
Пробы моллюсков специалисты собирали в 2023—2024 годах, в основном поблизости от устричной фермы в прибрежье Севастополя. Раковины исследованных экземпляров оказались аномально обогащены скандием, иттрием, лантаном, европием и тербием, что, скорее всего, связано с антропогенным загрязнением среды.
Наибольшая сумма редкоземельных элементов (до 1,9 мг в 1 кг раковины) зафиксирована у мидии и анадары, что почти в два раза превышает общее содержание РЗЭ в водорослях прибрежья Крыма. При этом, установленные концентрации редкоземельных элементов в мясе моллюсков не несут какой-либо опасности ни для самих морских обитателей, ни для потребителей морепродуктов, подчеркнули биологи.
«Раковины съедобных моллюсков, которые традиционно считаются отходами, оказываются не только информативным биогеохимическим архивом, но и полезным биоматериалом с рядом ценных свойств, один из которых — накопление редкоземельных элементов до уровня нескольких частей на миллион. Возможно, что со временем будет разработана технология, позволяющая извлекать РЗЭ из раковин моллюсков, а также из выбросов морских водорослей», — пояснил Сергей Капранов, ведущий научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ РАН, кандидат химических наук.
Также недавно стало известно, что биологи Московского государственного университета открыли новый вид морских голожаберных моллюсков в бухте Новик в Японском море и назвали его Eubranchus novik. Обнаружить и изучить новичков удалось с помощью молекулярно-генетического анализа. Голожаберные моллюски — уникальный отряд морских животных, которые лишены раковин.