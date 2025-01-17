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Ракетный ускоритель Starship успешно вернулся на стартовую площадку

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Ракетный ускоритель Super Heavy космического корабля Starship успешно вернулся на стартовую площадку, следует из трансляции компании-разработчика SpaceX.

Источник: Reuters

Запуск ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе состоялся в 1.37 мск.

«Мехазилла (Mechazilla) поймала ускоритель Super Heavy!», — сообщила компания в соцсети Х, где велась трансляция. Мехазилла — это стартовый комплекс в виде гигантской башни с механизированной рукой для поимки ускорителя.

Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года — тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. SpaceX 13 октября сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета.