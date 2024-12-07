Райский остров, где принц Гарри и Меган тайно отдыхали, продают за $79,5 млн

Райский остров, на котором, по слухам, принц Гарри и его жена Меган тайно отдыхали в 2018 году, выставлен на продажу за $79,5 млн (~ 7,9 млрд рублей). Об этом пишет New York Post.
Сообщается, что брокер экзотической недвижимости Vladi Private Islands выставил на продажу остров Кайбу на Фиджи. На нем есть курорт площадью 323,7 га, три виллы, взлетно-посадочная полоса, поле для гольфа и автомагистраль.
Помимо прочего, известно, что на острове опреснительная установка добывает питьевую воду, а электричество обеспечивают солнечные батареи, которые «соответствуют экологическим стандартам».
Остров Кайбу — идеальное место для самых взыскательных путешественников. Он, пожалуй, является самой совершенной частной собственностью, доступной на сегодняшний день.
Ранее рассказывали, что творение Бэнкси продадут вместе со зданием, на котором оно нарисовано.