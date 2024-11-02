Радиоведущая Татьяна Баранова рассказала, как изменился этикет в наше время

Этикет — это набор правил поведения, которые регулируют отношения между людьми в обществе. Он существует уже много веков и играет важную роль в формировании культуры общения. Однако в последние десятилетия многие отмечают изменения в том, как люди воспринимают и соблюдают правила этикета. Вопрос о том, становится ли этикет менее строгим, вызывает множество дискуссий среди экспертов и обычных людей. Разберемся в этом вместе с ведущей программы «Хорошие манеры» на «Радио 7» Татьяной Барановой.