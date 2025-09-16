Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радиостанция «Судного дня» выдала в эфир новое загадочное сообщение

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», снова вышла в эфир с зашифрованным сигналом. Об этом пишет проект, который отслеживает активность радиостанции.

Источник: Life.ru

Сегодня, 16 сентября, в 13:07 по московскому времени радиостанция передала слово «глиссер». Сигналы УВБ-76 всегда вызывают интерес у специалистов и любителей радиосвязи из-за своей таинственной природы. Несмотря на многолетние наблюдения, назначение и смысл кодированных передач остаются неизвестными.

«НЖТИ 04625 ГЛИССЕР 0049 8715», — говорится в сообщении.

Ранее радиостанция УВБ-76 уже проявляла активность, передав два зашифрованных сообщения. Вчера, 15 сентября, с интервалом в четыре минуты прозвучали коды «НЖТИ 57682 БРАТЕЦ 8197 9997» и «НЖТИ 26904 ПЕРФЕКТ 9849 2505». Такие сигналы продолжают привлекать внимание радиолюбителей и специалистов, хотя их точное назначение остаётся неизвестным.