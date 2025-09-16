Радиостанция «Судного дня» выдала в эфир новое загадочное сообщение

Сегодня, 16 сентября, в 13:07 по московскому времени радиостанция передала слово «глиссер». Сигналы УВБ-76 всегда вызывают интерес у специалистов и любителей радиосвязи из-за своей таинственной природы. Несмотря на многолетние наблюдения, назначение и смысл кодированных передач остаются неизвестными.