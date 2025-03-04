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Радиостанция «Судного дня» активировалась в феврале

За последний зимний месяц станция выходила в эфир 46 раз.

Источник: Pablo Stanley/Lummi

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», резко активизировалась в феврале 2025 года. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на логи эфира, размещенные в тематическом телеграм-канале, посвященном радиостанции.

За последний зимний месяц станция выходила в эфир 46 раз, транслируя различные слова. Но 12 февраля радиолюбители зафиксировали рекордное количество сообщений за сутки — 25: «дитя», «огрубение», «буйнакск», «елецобазаз», «хрущоплоб», «жадюга», «комиссар» и другие. В этот день проходили телефонные переговоры между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Последний раз станция выходила в эфир 3 марта, тогда транслировались слова «рунический» и «йотоласт».

УВБ-76 представляет собой коротковолновую радиостанцию, которая начала работать еще при СССР. Обычно в эфире проигрываются монотонные гудящие звуки, из-за чего она получила название «жужжалка». Иногда жужжание прерывается и транслируются разные слова на русском языке.

Свое название «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 получила из-за конспирологической теории о якобы своей принадлежности к системе «Мертвая рука». Так на Западе называют российскую систему управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», предназначенную на случай гибели руководства страны.