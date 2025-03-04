Радиостанция «Судного дня» активировалась в феврале

За последний зимний месяц станция выходила в эфир 46 раз, транслируя различные слова. Но 12 февраля радиолюбители зафиксировали рекордное количество сообщений за сутки — 25: «дитя», «огрубение», «буйнакск», «елецобазаз», «хрущоплоб», «жадюга», «комиссар» и другие. В этот день проходили телефонные переговоры между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.