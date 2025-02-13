Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала 25 загадочных сообщений за день

В промежутке с 11:36 до 16:17 в эфире радиостанции прозвучали слова «огрубение», «дитя», «сучение», «буйнакск», «оптошум», «приплод», «сортостаж», «елецобазаз», «штатогном», «менрошарж», «комиссар», «жадюга», «длиннущий», «хрущоплоб». В 16:25 на частоте прозвучало «ворсобаян» и «морфожанр», в 16:36 — «волкокран», «премистый» и «пискливость».