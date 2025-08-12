Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Радиостанция Судного дня» повторила сигналы, переданные перед началом СВО

11 августа российская военная радиостанция УВБ-76 выдала в эфир шесть кодированных сообщений, совпадающих с передачами 6—10 января 2022 года.

Источник: Российская газета

«Кодовые слова и группы цифр за ними в каждой передаче совпадают с теми, что были транслированы три с половиной года назад. Разница лишь в группе цифр перед словами», — пишет «Милитарист».

Точный смысл и назначение посланий УВБ-76 неизвестны. По данным из открытых источников, начальная аббревиатура НЖТИ и группа цифр за ней указывают на адресатов сообщений.

Следом идут несколько групп цифр и одно-два загадочных слова. Так в понедельник станция выдала в эфир слова «Счесолуб» и «Дружность». Последнее комментаторы поспешили увязать со встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

Также конспирологов порадовали словами: «Кернер», «Рюшный», «Джиночили» и «Люкоспас».

По версии ВВС, УВБ-76 связана с российскими ядерными силами — отсюда ее мрачное прозвище.