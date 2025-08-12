«Радиостанция Судного дня» повторила сигналы, переданные перед началом СВО

«Кодовые слова и группы цифр за ними в каждой передаче совпадают с теми, что были транслированы три с половиной года назад. Разница лишь в группе цифр перед словами», — пишет «Милитарист».
Точный смысл и назначение посланий УВБ-76 неизвестны. По данным из открытых источников, начальная аббревиатура НЖТИ и группа цифр за ней указывают на адресатов сообщений.
Следом идут несколько групп цифр и одно-два загадочных слова. Так в понедельник станция выдала в эфир слова «Счесолуб» и «Дружность». Последнее комментаторы поспешили увязать со встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.
Также конспирологов порадовали словами: «Кернер», «Рюшный», «Джиночили» и «Люкоспас».
По версии ВВС, УВБ-76 связана с российскими ядерными силами — отсюда ее мрачное прозвище.