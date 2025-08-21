«Радиостанция Судного дня» передала три новых сообщения

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», 21 августа передала три новых закодированных сообщения, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
В 12:30 мск в эфире прозвучало сообщение: «НЖТИ 93469 ОЛУХОВКА 8753 4946». За ним в 13:05 мск последовало сообщение: «НЖТИ 82272 КРИПОКАЮК 8182 5213». В 13:35 мск была передана фраза: «НЖТИ 79959 АМОРАЛИЗМ 3457 1926».
Предыдущие сообщения прозвучали в эфире УВБ-76 14 августа. Это были комбинации «НЖТИ 88751 МАРЕЛЬ 5057 6881» и «НЖТИ 03649 СТОКОТОН 2751 2830».