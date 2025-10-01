Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радиостанция «Судного дня» передала сообщение на фоне перевооружения Европы

Радиостанция «Судного дня» передала загадочное сообщение на фоне продолжающегося перевооружение стран Европы, которое обсуждается на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября.

Источник: Pablo Stanley

Сообщение доступно в Telegram-канале станции.

«Эсерожбан», — передала радиостанция.

29 сентября радиостанция «Судного дня» передала три сообщения подряд. Первое вышло в эфир в 10:31 мск и содержало слово «возмещение». Спустя час последовала вторая передача с упоминанием слова «сбраживание». Третье сообщение было передано в 12:54 мск и включало ранее не встречавшуюся словоформу «тигровар».

Все три слова прозвучали в эфире впервые.

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы используется до сих пор Россией. Периодически «жужжащий» сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке, которые непонятны обывателям.