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«Радиостанция Судного дня» передала десятки шифрованных сообщений

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 13 декабря выпустила в эфир 24 сообщения за сутки. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Источник: AP 2024

Первыми в эфире прозвучали странные слова «хунхуз», «азбука» и «нанайка». В течение дня были выданы не менее загадочные фразы, такие как «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна».

Последним словом, которое прозвучало в эфире, стало «бродощёлк», оно прошло в радиоволнах в 17:14 по московскому времени. УВБ-76 работает круглосуточно, хотя 99,99% времени ее эфира занимает обычное радиолокационное «жужжание». Поэтому данную радиостанцию часто называют The Buzzer («Жужжалка»).

Накануне ученые из Гарвардского и Эдинбургского университетов поставили под сомнение общепринятое представление о том, что жизнь возможна только на планетах. Исследователи считают, что экосистемы могут самостоятельно создавать условия, необходимые для своего выживания, даже в вакууме космоса.