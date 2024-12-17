«Радиостанция Судного дня» передала десятки шифрованных сообщений

Накануне ученые из Гарвардского и Эдинбургского университетов поставили под сомнение общепринятое представление о том, что жизнь возможна только на планетах. Исследователи считают, что экосистемы могут самостоятельно создавать условия, необходимые для своего выживания, даже в вакууме космоса.