Радиостанция STUDIO 21 отпраздновала день рождения на зимнем «ФЕСТИКЕ»

21 декабря в московском ДК «Кристалл» STUDIO 21 отметила свой седьмой день рождения. Первую в России хип-хоп-радиостанцию поздравили музыкальные звезды вместе с командой «диско-клуба». В честь важной даты она решила впервые провести ежегодный летний «ФЕСТИК» в канун Нового года.
Фронтмен рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов с инди-певицей Mirèle спел хиты «Отпускай» и «Возможно». Рэпер Хаски выступил с уникальной театральной постановкой в стиле «Деревни дураков». Роман из группы «Мальбэк» исполнил треки из своего нового электронного альбома Private Club вместе с Mirèle, 17 SEVENTEEN и Sqwore.
Разноплановый музыкант SALUKI представил подписантов его лейбла CARNIVAL RECORDS: молодой рэп-дуэт A$THMA BOY$. Кроме того, помогли вспомнить главные шлягеры 2024-го Dj Stonik1917, Philipp Gorbachev, Бизае и «Стерео Ширина». Диджей-сеты сыграли Biicla & Friends, Arkadich, Dominique Mara, Mashkov, Sputnik и Wasta.
Ранее лейбл System 108 и диско-клуб запустили проект «Ручеек» для начинающих артистов.