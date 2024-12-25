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Радиостанция STUDIO 21 отпраздновала день рождения на зимнем «ФЕСТИКЕ»

21 декабря в московском ДК «Кристалл» STUDIO 21 отметила свой седьмой день рождения. Первую в России хип-хоп-радиостанцию поздравили музыкальные звезды вместе с командой «диско-клуба». В честь важной даты она решила впервые провести ежегодный летний «ФЕСТИК» в канун Нового года.

Источник: Звук

21 декабря в московском ДК «Кристалл» STUDIO 21 отметила свой седьмой день рождения. Первую в России хип-хоп-радиостанцию поздравили музыкальные звезды вместе с командой «диско-клуба». В честь важной даты она решила впервые провести ежегодный летний «ФЕСТИК» в канун Нового года.

Фронтмен рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов с инди-певицей Mirèle спел хиты «Отпускай» и «Возможно». Рэпер Хаски выступил с уникальной театральной постановкой в стиле «Деревни дураков». Роман из группы «Мальбэк» исполнил треки из своего нового электронного альбома Private Club вместе с Mirèle, 17 SEVENTEEN и Sqwore.

Разноплановый музыкант SALUKI представил подписантов его лейбла CARNIVAL RECORDS: молодой рэп-дуэт A$THMA BOY$. Кроме того, помогли вспомнить главные шлягеры 2024-го Dj Stonik1917, Philipp Gorbachev, Бизае и «Стерео Ширина». Диджей-сеты сыграли Biicla & Friends, Arkadich, Dominique Mara, Mashkov, Sputnik и Wasta.

Ранее лейбл System 108 и диско-клуб запустили проект «Ручеек» для начинающих артистов.