Радиостанция STUDIO 21 отпраздновала день рождения на зимнем «ФЕСТИКЕ»

21 декабря в московском ДК «Кристалл» STUDIO 21 отметила свой седьмой день рождения. Первую в России хип-хоп-радиостанцию поздравили музыкальные звезды вместе с командой «диско-клуба». В честь важной даты она решила впервые провести ежегодный летний «ФЕСТИК» в канун Нового года.