Радио Судного дня выдало ОРЕХОБРУС после слов Залужного об «Орешнике»

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался, что украинская армия серьёзно отстаёт от российской по качеству вооружения. Он напомнил, что удар ВС РФ по «Южмашу» ракетой «Орешник» в прошлом году наглядно показал возможности Москвы, и недооценивать их не стоит.