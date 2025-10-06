Популярные темы
Радио Судного дня выдало ОРЕХОБРУС после слов Залужного об «Орешнике»

Радио Судного дня «Жужжалка» (Emergency Action Message) сегодня утром передало очередное зашифрованное сообщение. По данным мониторинговых ресурсов, сигнал был зафиксирован 6 октября 2025 года в 10:58 по московскому времени.

Источник: Pablo Stanley

В тексте радиограммы указано:

«НЖТИ 59400 ОРЕХОБРУС 2456 1459».

Так называемое «Радио Судного дня» — это неофициальное название радиосети глобального военного назначения, через которую стратегические командные центры передают закодированные сигналы. Обычно такие трансляции носят регулярный характер и используются для проверки каналов связи с подводными лодками, стратегической авиацией и другими объектами ядерного сдерживания.

Сообщения формата EAM (Emergency Action Message) фиксируются радиолюбителями по всему миру — их содержание остаётся засекреченным, но факт передачи указывает на функционирование каналов стратегической связи в штатном режиме.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался, что украинская армия серьёзно отстаёт от российской по качеству вооружения. Он напомнил, что удар ВС РФ по «Южмашу» ракетой «Орешник» в прошлом году наглядно показал возможности Москвы, и недооценивать их не стоит.