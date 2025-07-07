Радио «Судного дня» передало новое таинственное сообщение

Так, в 10:57 по московскому времени в эфире прозвучало: «НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813 5427».
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «жужжалкой». Ее также называют станцией «Судного дня», так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы «Мертвая рука».
Последний раз станция передавала сигналы 3 июля на фоне предстоящего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Тогда в эфире в разное время прозвучали слова «голодикарь», «пастилка» и «завофаг».