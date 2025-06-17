«Радио Судного дня» передало четыре новых сообщения

Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур. Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира. Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76.