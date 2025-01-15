«Радио депрессии»: почему возникает зимняя хандра, как ее распознать и победить

— Чтобы справиться с зимней хандрой, для начала нужно убедиться, что эти симптомы не являются признаком какого-либо заболевания, и в этом поможет терапевт. И только если органическую патологию исключили, а жалобы сохраняются, можно говорить о том, что причиной такого состояния является зимняя хандра, — подчеркнула специалист.