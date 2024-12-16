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Ради прописки работал дворником: как артисты зарабатывали в юности

Звезды тратят на своих чад огромные средства, но при этом беспокоятся, чтобы те не выросли избалованными. Так, 10 декабря певец Филипп Киркоров рассказал, что платит своим детям за работу дома. Вспомним, а как сами артисты зарабатывали в юности.

Письмо от короля

Источник: РИА "Новости"

Поп-король рассказал, что его 13-летняя дочь Алла-Виктория и 12-летний сын Мартин получают деньги за уборку домашнего участка. Так дети зарабатывают свои карманные деньги.

— Конечно, у нас есть люди, которые отвечают за порядок во дворе, но дети им помогают. И сами зарабатывают копеечку, — говорит Киркоров.

Певец и сам в юности подрабатывал. Деньги на карманные расходы ему приносила профессия почтальона.

— За это получал 50 рублей в месяц. Плюс у меня была стипендия 33 рубля. Я ее тратил на такси, потому что терпеть не мог троллейбусы, — вспоминает Киркоров. — Доехать до Гнесинского училища на такси стоило 50 копеек. Получается, туда и обратно — один рубль. Так что моя стипендия уходила на такси.

И чтец и жнец

Источник: Газета.Ру

Певец Валерий Леонтьев с первого раза не смог поступить в Дальневосточный университет. Подал документы в ГИТИС, но в последний момент передумал и забрал их. В итоге решил найти работу. Перепробовал множество профессий: электрик, портной, почтальон, оператор на молочном заводе и не только. В итоге все же решил, что нужно высшее образование. Поступил в филиал Ленинградского горного института в Воркуте. Днем учился, а по вечерам подрабатывал чертежником и лаборантом.

Без страха

Источник: PersonaStars

Солист группы «Уматурман» Владимир Кристовский перепробовал множество профессий. Он учился на электромонтера, после на парикмахера, а потом поступил в музыкальное училище. В этот момент ему пришлось подрабатывать на заправках, дворником в детском саду и ночным санитаром… в морге.

— Когда я работал в морге, понял, что смерть — распространенная штука. Пока ты с ней не сталкиваешься, думаешь, что это где-то далеко. А на подобной работе понимаешь, как это близко, — говорит музыкант.

Навел порядок

Источник: РИА Новости

У певца Сергея Пенкина было 11 попыток поступления в Музыкальное училище имени Гнесиных. Требовалась московская прописка. По этой причине Пенкин пошел работать дворником. Там ему дали служебную квартиру и прописку. Уборкой улиц Пенкин занимался около шести лет. Но после поступления в Гнесинку к этой работе добавились еще и выступления в ресторане гостиницы «Космос».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Екатерина Трофимова, психолог:

— Стоит платить ребенку за помощь в том случае, если деньги он получает от сторонних людей. Не надо ставить ценник на дела, которые родители делают для детей бесплатно: стирка, уборка, забота. Так формируется материальная и нематериальная мотивация, балансирующая между альтруизмом и эгоизмом.