Ради прописки работал дворником: как артисты зарабатывали в юности

Письмо от короля
Поп-король рассказал, что его 13-летняя дочь Алла-Виктория и 12-летний сын Мартин получают деньги за уборку домашнего участка. Так дети зарабатывают свои карманные деньги.
— Конечно, у нас есть люди, которые отвечают за порядок во дворе, но дети им помогают. И сами зарабатывают копеечку, — говорит Киркоров.
Певец и сам в юности подрабатывал. Деньги на карманные расходы ему приносила профессия почтальона.
— За это получал 50 рублей в месяц. Плюс у меня была стипендия 33 рубля. Я ее тратил на такси, потому что терпеть не мог троллейбусы, — вспоминает Киркоров. — Доехать до Гнесинского училища на такси стоило 50 копеек. Получается, туда и обратно — один рубль. Так что моя стипендия уходила на такси.
И чтец и жнец
Певец Валерий Леонтьев с первого раза не смог поступить в Дальневосточный университет. Подал документы в ГИТИС, но в последний момент передумал и забрал их. В итоге решил найти работу. Перепробовал множество профессий: электрик, портной, почтальон, оператор на молочном заводе и не только. В итоге все же решил, что нужно высшее образование. Поступил в филиал Ленинградского горного института в Воркуте. Днем учился, а по вечерам подрабатывал чертежником и лаборантом.
Без страха
Солист группы «Уматурман» Владимир Кристовский перепробовал множество профессий. Он учился на электромонтера, после на парикмахера, а потом поступил в музыкальное училище. В этот момент ему пришлось подрабатывать на заправках, дворником в детском саду и ночным санитаром… в морге.
— Когда я работал в морге, понял, что смерть — распространенная штука. Пока ты с ней не сталкиваешься, думаешь, что это где-то далеко. А на подобной работе понимаешь, как это близко, — говорит музыкант.
Навел порядок
У певца Сергея Пенкина было 11 попыток поступления в Музыкальное училище имени Гнесиных. Требовалась московская прописка. По этой причине Пенкин пошел работать дворником. Там ему дали служебную квартиру и прописку. Уборкой улиц Пенкин занимался около шести лет. Но после поступления в Гнесинку к этой работе добавились еще и выступления в ресторане гостиницы «Космос».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Екатерина Трофимова, психолог:
— Стоит платить ребенку за помощь в том случае, если деньги он получает от сторонних людей. Не надо ставить ценник на дела, которые родители делают для детей бесплатно: стирка, уборка, забота. Так формируется материальная и нематериальная мотивация, балансирующая между альтруизмом и эгоизмом.