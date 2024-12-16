Ради прописки работал дворником: как артисты зарабатывали в юности

Певец Валерий Леонтьев с первого раза не смог поступить в Дальневосточный университет. Подал документы в ГИТИС, но в последний момент передумал и забрал их. В итоге решил найти работу. Перепробовал множество профессий: электрик, портной, почтальон, оператор на молочном заводе и не только. В итоге все же решил, что нужно высшее образование. Поступил в филиал Ленинградского горного института в Воркуте. Днем учился, а по вечерам подрабатывал чертежником и лаборантом.