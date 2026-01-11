Рада предлагает отменить отсрочку от мобилизации для студентов старше 25 лет

Как рассказал депутат, документ уже готов ко второму чтению. Бабак пояснил, что инициатива связана с вопросами безопасности и ростом числа студентов призывного возраста. По его словам, до 2022 года в системе высшего и профессионального образования обучались около 30 тысяч мужчин старше 25 лет, тогда как к 1 сентября 2025 года их число выросло примерно до 250 тысяч.