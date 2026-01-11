Популярные темы
Рада предлагает отменить отсрочку от мобилизации для студентов старше 25 лет

На Украине за время конфликта серьезно возросло число мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и колледжи.

Источник: Getty Images

Верховная рада предложила лишить права на отсрочку от мобилизации мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и колледжи. В парламенте подготовлен соответствующий законопроект. Об этом сообщил глава комитета по вопросам образования Верховной рады Украины Сергей Бабак, его слова приводит издание «Страна».

Как рассказал депутат, документ уже готов ко второму чтению. Бабак пояснил, что инициатива связана с вопросами безопасности и ростом числа студентов призывного возраста. По его словам, до 2022 года в системе высшего и профессионального образования обучались около 30 тысяч мужчин старше 25 лет, тогда как к 1 сентября 2025 года их число выросло примерно до 250 тысяч.

Депутат также напомнил, что после ужесточения правил получения отсрочки для студентов бакалавриата и аспирантуры в стране зафиксировали резкий всплеск интереса мужчин старше 25 лет к поступлению в колледжи. По его мнению, новая норма должна закрыть эту возможность.

«Это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны», — заявил Бабак.

Тем временем в Раде звучат и более резкие инициативы. Так, депутат Артём Дмитрук предложил привлечь к ответственности Владимира Зеленского. По мнению парламентария, ФБР США якобы должно арестовать его в связи с коррупционным скандалом.