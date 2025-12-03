Популярные темы
Рада лишила русский язык защиты на Украине

Нардеп Вятрович: Рада лишила русский язык защиты согласно Европейской хартии.

Источник: AP 2024

Верховная Рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине согласно положениям Европейской хартии как языка представителей национальных меньшинств. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщает народный депутат Владимир Вятрович.

«Русский язык на Украине больше не защищен Европейской хартией языков. Только что Верховная Рада 264 голосами приняла целый законопроект, который одобрил правильный перевод устава и снял из закона о ратификации русский и молдавский язык», — заявил нардеп.

Он добавил, что при этом закон о защите языков был распространен на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский языки и идиш.

Ранее сам нардеп Вятрович признал, что большинство депутатов Верховной Рады в повседневной жизни пользуются русским языком. По его словам, на украинский они переходят лишь во время официальных выступлений.