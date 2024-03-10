Работу Ван Гога продали на ярмарке в Нидерландах за более чем €4,5 млн

Картину выставила на продажу американская галерея MS Rau из Нового Орлеана. Новым владельцем, который заплатил €4,57 млн, стало частное лицо, владеющее музеем за пределами Европы, отмечается в издании, однако название музея пока неизвестно.
Полотно размером 63 на 48 см было написано примерно в 1884 году, когда художник жил в Нюэнене — деревне, где находился дом его семьи. Там ему удалось создать благоприятную атмосферу для работы, и этот период считают поворотным в его творчестве.
О том, что «Портрет крестьянки в белом чепце» выставят на продажу на ярмарке TEFAF сообщалось ранее, 6 февраля. Подлинность этого полотна подтверждена музеем Ван Гога в Амстердаме, отмечалось на сайте галереи MS Rau.
7 февраля также сообщалось, что картина Винсента Ван Гога «Весенний сад», украденная из музея Singer Laren в 2020 году и найденная в сентябре 2023-го, оказалась поврежденной, но подлежащей восстановлению. На полотне присутствуют несколько глубоких царапин, одна из которых задела холст. Как отметили эксперты, уже в следующем месяце, 29 марта, картина вернется в экспозицию Гронингенского музея после реставрации, где на экспонат смогут посмотреть все желающие.