Работу Ван Гога продали на ярмарке в Нидерландах за более чем €4,5 млн

7 февраля также сообщалось, что картина Винсента Ван Гога «Весенний сад», украденная из музея Singer Laren в 2020 году и найденная в сентябре 2023-го, оказалась поврежденной, но подлежащей восстановлению. На полотне присутствуют несколько глубоких царапин, одна из которых задела холст. Как отметили эксперты, уже в следующем месяце, 29 марта, картина вернется в экспозицию Гронингенского музея после реставрации, где на экспонат смогут посмотреть все желающие.