Работодателям предложат запретить отказывать в найме бездетным россиянкам

Авторы законопроекта также предложили ограничить право работодателей отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Кроме того, предполагается повысить возраст детей, матери которых могут претендовать на перевод на другую работу с сохранением среднего заработка, с полутора до трех лет. Как пояснил господин Нилов, разработанный в Год проект закона направлен на поддержку материнства и повышение гарантий права на труд для женщин.