Работодателям подсказали способ снизить текучку кадров

Согласно результатам исследования, сотрудники с возможностью работать два дня в неделю из дома больше удовлетворены своими условиями труда и, соответственно, увольняются реже. Кроме того, они отличаются более высокой продуктивностью, чем работники, которые работают всю неделю из офиса.