Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работодателям подсказали способ снизить текучку кадров

Компании с гибридным графиком работы реже сталкиваются с проблемой текучки кадров.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет американский Forbes со ссылкой на научный журнал Nature.

Согласно результатам исследования, сотрудники с возможностью работать два дня в неделю из дома больше удовлетворены своими условиями труда и, соответственно, увольняются реже. Кроме того, они отличаются более высокой продуктивностью, чем работники, которые работают всю неделю из офиса.

Ранее стало известно, удерживает ли наличие кредита от смены работы. Выяснилось, что закредитованность сотрудника не удерживает его на одном месте. Напротив, люди с большими долгами готовы сменить место работы даже ради небольшой прибавки.