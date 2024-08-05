Работодатели рассказали, кому готовы дать второй шанс на собеседовании

Согласно апрельскому опросу SuperJob, по сравнению с 2023 годом количество вакансий на рынке труда за год выросло на 44%, при этом конкурс уменьшился на четверть. Президент Владимир Путин в мае говорил, что рынок труда в стране не заполнен в необходимом объеме и нужны высококлассные специалисты, в том числе из других стран. По данным hh.ru, в первом полугодии 2024 года российские компании стали активнее искать сотрудников в Африке.