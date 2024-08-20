Работодателей — к ответственности. В РФ усилят борьбу с задержками зарплат

«Эти комиссии будут принимать оперативные меры по погашению задолженности по зарплате, оперативно выявлять и контролировать погашение задолженности перед работниками, проводить мероприятия по предотвращению образования долгов по зарплате, — рассказали в Минтруда. — То есть, прежде всего, речь идет о формализации и усилении межведомственного взаимодействия в рамках контроля за своевременностью выплаты заработной платы и недопущения накопления долгов. При этом контролировать сами они ничего не будут, но могут координировать действия других региональных органов власти, которые уже могут контролировать и прочее. Так как это будущая история, все это станет работать только в 2025 году, то пока готовятся планы, формируются регламенты».