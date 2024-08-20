Работодателей — к ответственности. В РФ усилят борьбу с задержками зарплат

В России создадут межведомственные комиссии, которые будут следить за тем, чтобы работодатели не задерживали зарплату своим сотрудникам, рассказали aif.ru в пресс-службе Минтруда. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Весной следующего года заработает новая статья ТК РФ — 158.1 «Основные направления противодействия формированию просроченной задолженности по заработной плате в РФ». Как пояснили в пресс-службе ведомства, ее смысл в создании региональных межведомственных комиссий.
«Эти комиссии будут принимать оперативные меры по погашению задолженности по зарплате, оперативно выявлять и контролировать погашение задолженности перед работниками, проводить мероприятия по предотвращению образования долгов по зарплате, — рассказали в Минтруда. — То есть, прежде всего, речь идет о формализации и усилении межведомственного взаимодействия в рамках контроля за своевременностью выплаты заработной платы и недопущения накопления долгов. При этом контролировать сами они ничего не будут, но могут координировать действия других региональных органов власти, которые уже могут контролировать и прочее. Так как это будущая история, все это станет работать только в 2025 году, то пока готовятся планы, формируются регламенты».
При этом, отметил адвокат Александр Зорин, уже сейчас закон гласит, что задерживать зарплату нельзя. Иначе — ответственность: и материальная, и уголовная. По сути, комиссии, которые создадут следующей весной, будут контролировать исполнение этих мер.
«Туда должны войти представители региональных и муниципальных властей, государственных внебюджетных фондов, профсоюзов и работодателей. Все вместе они будут заниматься профилактикой задержек по зарплате, разъяснительной работой, способствовать скорейшему погашению задолженности по зарплате и привлечению работодателей к ответственности за такие нарушения».
Впрочем, ждать весны, чтобы восстановить справедливость, совершенно необязательно. Ранее эксперты рассказывали, что требовать выплаты своей зарплаты можно и сейчас, но после 15 дней задержки.