Работники ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака иностранцу

Положения, касающиеся проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, заработают в России с 5 февраля 2025 года. Согласно новым нормам федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.