Работники ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака иностранцу

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Работники ЗАГСов на территории России смогут отказать в регистрации брака иностранцу или с иностранцем, если он будет внесен в реестр контролируемых лиц, который с 5 февраля 2025 года начнет вести МВД РФ.
Согласно приказу министерства юстиции России, предусматривается, что работник ЗАГСа будет проверять, не находится ли иностранец или лицо без гражданства в реестре контролируемых граждан, оператором которого является МВД РФ. Такая проверка будет проводиться при приеме заявления о заключении брака, а также в день проведения регистрации брака. Если имя заявителя окажется в реестре, то это станет основанием для отказа в предоставлении данной услуги.
Положения, касающиеся проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, заработают в России с 5 февраля 2025 года. Согласно новым нормам федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.
Кроме того, в августе 2024 года были внесены изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон «Об актах гражданского состояния», согласно которым не допускается заключение брака между гражданами, если один из них внесен в реестр контролируемых лиц, которые также вступают в силу с февраля 2025 года.