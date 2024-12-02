Работники секс-индустрии Бельгии получили соцпособия и гарантии условий труда

Согласно закону, отныне работники этой сферы смогут отказать клиентам в оказании услуг без угрозы увольнения, потребовать соблюдения своих условий сексуальной активности и в любое время прервать интимные утехи. Работодатель в свою очередь обязан обеспечить подопечных комфортными условиями труда, в том числе по части продолжительности рабочего дня. Кроме того, помещения для осуществления профессиональной деятельности путан должны быть оборудованы тревожными кнопками.
«Сутенёрство по-прежнему запрещено. Если работодатель использует секс-работников за пределами установленных правовых рамок, с этого момента он может быть привлечён к ответственности», — добавили в издании.
Проституция в странах Европы приносит путанам колоссальный доход, рассказывал Life.ru ранее. На этот путь встала даже некогда самая умная девочка Великобритании Мелисса Тодд, получившая известность за счёт высочайшего IQ. По словам девушки, десятилетия пикантной деятельности принесли ей многомиллионное состояние.