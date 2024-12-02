Работники секс-индустрии Бельгии получили соцпособия и гарантии условий труда

В Бельгии вступил в силу закон о статусе работников секс-индустрии. Нормативный акт расширяет права мужчин и женщин, занимающихся проституцией, а также регламентирует получение ими пособий по трудовому договору. Документ был принят ещё в прошлом году, но действовать начал лишь 1 декабря этого года, напомнил портал RTBF.